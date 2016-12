Das Silvesterlauf-ABC: 2000 Läufer, viele Tausend Zuschauer, Samba, Konfetti und Spitzensport heute beim Bitburger Silvesterlauf in Trier

eitplan:

13 Uhr Lotto-Walking (5 km), 13.50 Uhr SWT-Bambinilauf (bis 7 Jahre, 600 Meter), 14 Uhr Volksfreund-Mädchenlauf, 14.10 Uhr Volksfreund-Jungenlauf (jeweils 8-11 Jahre, 1 km), 14.20 Uhr Sport-Simons-Lauf der männlichen Jugend (12-19 Jahre, 5 km),

15 Uhr

Sparkassen-Elitelauf der Frauen (5 km bis 22 Minuten),

15.30 Uhr

Bitburger 0,0% Lauf der Asse (8 km), 16.15 Uhr Vet-Concept-Volkslauf der Frauen (ab 12 Jahre, 5 km), 17 Uhr Natus-Volkslauf der Männer (ab 20 Jahre, 8 km)



abgeben und Startnummern abholen kann man ab 10 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start in der Sporthalle des Max-Planck-Gymnasiums (Sichelstraße).Diesmal wird mit der Silvesterlauf-Spendenaktion die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V., Ortsgruppe Trier unterstützt.hat als frisch gewählter Vorstandssprecher des Vereins Silvesterlauf Trier alle Hände voll zu tun, kann sich aber auf ein eingespieltes Team verlassen. "Jeder weiß, was zu machen ist. Die Organisation läuft nach der tollen Vorarbeit von Christoph Güntzer in den vergangenen Jahren fast schon allein", sagt der 38-Jährige.Läuferinnen darf man wieder ganz vorne erwarten. Allen voran Konstanze Klosterhalfen. Die 19 Jahre 1500-Meter-Olympia-Halbfinalistin aus Königswinter trifft mit Salome Nyirarukundo aus Ruanda (Vierte der Afrikameisterschaften) und der Kenianerin Lucy Macharia auf zwei starke 10 000-Meter-Läuferinnen.als langjähriger Organisationsleiter ist der ruhende Pol im neuen geschäftsführenden Vorstand. Der 65-Jährige ist zum elften Mal als Organisationsleiter dabei.Leonard Komon aus Kenia (zehn Kilometer 26:44 Minuten) schielt auf den 19 Jahre alten Acht-Kilometer-Streckenrekord von 22:21 Minuten. Aber die Bedingungen müssen stimmen. "Es muss trocken sein", sagt der 28-Jährige. In letzter Minute engagiert: Afrikameister Getaneh Tamire aus Äthiopien.Rund 100 000 Euro beträgt laut Ries das Silvesterlauf-Budget.300 Ehrenamtliche, nicht nur vom Ausrichterverein sind vor, während und nach den Rennen im Einsatz.Kaum mehr vorstellbar, dass eine Laufveranstaltung wie der Silvesterlauf 1990 mit einfachster EDV und ohne Internet-Anmeldesysteme durchgeführt wurde.Einzigartig ist das spezielle Rennen für 12- bis 19-Jährige und mit den Cross-Europameisterschafts-Teilnehmern Lonneux Oussama aus Belgien und den DM-Teilnehmern Jannik Weiß und Yannick Pütz von der LG Rhein-Wied stark besetzt.bis elf Jahre werden wieder rund 500 im SWT-Bambini- sowie im Volksfreund-Mädchen- und -Jungenlauf erwartet.Aus der Region Trier darf man am Samstag Nora Schmitz (PST Trier) und Yvonne Engel (LT Schweich) sowie Alexander Bock (PST Trier), Yannik Duppich (Gerolstein) und Samuel Fitwi (LG Vulkaneifel) am weitesten vorne erwarten.Dazza heißt der Marokkaner, der als Geheimtipp gilt. Wie der Sieger von 2015 war er vor zwei Wochen Dritter bei einem Zehn-Kilometer-Rennen bei Paris.Im Asselauf der Männer wird sie angeführt von den Olympiateilnehmern Florian Orth und Philipp Pflieger (beide Regensburg).Sechs Teilnehmer von Rio de Janeiro sind dabei., als erste Frau im geschäftsführenden Silvesterlauf-Vorstand für die Finanzen verantwortlich, hat zwischen den Jahren keine Langeweile: "Ich mache seit Weihnachten nicht viel anderes, als mich um die Silvesterlauf-Buchhaltung zu kümmern."für die Eliteläufe liegt bei 22 Minuten (fünf Kilometer Frauen) und 36 Minuten (zehn Kilometer Männer)müssen je nach Wettbewerb unterschiedlich viele gelaufen werden. Rundenlänge: ein Kilometer.gibt es beim "deutschen São Paulo", wie der Trierer Silvesterlauf in Anlehnung an die weltälteste Veranstaltung dieser Art in Brasilien auch genannt wird, insgesamt dreimal. Die Gruppe Sambrasil heizt auf der Siegerehrungsbühne, SambaSistas und SambaGroup an der Strecke ein.1786 haben sich online bis Mittwoch angemeldet.laufen zwar die meisten in den Volksläufen. Am meisten Beifall bekommen aber die kostümierten Silvesterläufer.gibt es beim Silvesterlauf nicht, schon gar nicht bei den Kindern. Alle erhalten Medaillen.Mehr als 20 Nationen sind vertreten.wird es schweren Herzens mit dem Start der zweimaligen Gewinnerin Corinna "Coco"Harrer. Die Regensburgerin war wochenlang erkältet.heißt in diesem Jahr der Japaner im Asselauf.