Volksfreund-Trainingsaktion: Fit werden für den Silvesterlauf in Trier

Warum mit den guten Vorsätzen bis ins neue Jahr 2018 warten? Wer schon jetzt aktiv werden will, kann sich für einen der 30 Plätze für ein Lauftraining mit Teilnahme am Silvesterlauf in Trier bewerben. Schon am Mittwoch, 8. November, beginnt das achtwöchige Training für den vom Trierischen Volksfreund präsentierten Bitburger 0,0% Silvesterlauf.Erneut findet die beliebte Trainingsaktion „Der TV bewegt!“ für den Silvesterlauf statt.Immer mittwochs werden sich die Teilnehmer um 19 Uhr am Lotto-Forum auf dem Trierer Petrisberg treffen und dort von Trainer Werner Gebhard und dem Silvesterlauf-Team für den beliebten Lauf am 31. Dezember fit gemacht.Teilnehmen kann fast jeder. Einzige Voraussetzung: Sie sollten etwa eine Viertelstunde am Stück joggen können. Das Tempo ist dabei egal. Wer dazu in der Lage ist, kann sich noch bis Sonntag, 5. November, um einen der dreimal zehn Trainingsplätze bewerben.Außer viel Spaß, Motivation und Fitness beim Sport in der Gruppe ist in dem Gewinnpaket der Start beim Bitburger 0,0% Silvesterlauf sowie ein hochwertiges Funktionslaufshirt enthalten. Frauen laufen am 31. Dezember den 1000 Meter langen Rundkurs im Herzen der Stadt fünf Mal die Männer nehmen acht Kilometer unter die Laufschuhe.Die Trainer garantieren mit ihrer langjähriger Erfahrung jedem Trainingsteilnehmer den persönlichen Erfolg beim stimmungsvollen Abschlusslauf des Jahres.Seien Sie mit dabei und bewerben Sie sich noch bis Sonntag, 5. November. Das Bewerbungsformular finden Sie hier. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.