Sauertallauf durch Tunnel auf neuer Strecke

Statt wie bisher auf dem Radweg entlang der Sauer bis kurz vor Wintersdorf, geht es nun in entgegengesetzter Richtung durch einen ehemaligen Eisenbahntunnel, am Ortsteil Godendorf vorbei bis nach Minden und zurück. Die neue Strecke beim der vom Trierischen Volksfreund präsentierten Laufveranstaltung ist aber ebenfalls flach und zudem einen Vorteil: Tendenziell geht es auf der zweiten Hälfte leicht bergab.Zu den Favoriten im Zehn-Kilometer-Rennen, dessen Resultate auch für den Bitburger 0,0% Läufercup zählen, gehören der Belgier Daniel Hilgers, Martin Siebenborn vom PSV Wengerohr und Oliver Ewen vom Post-Sportverein Trier. Bei den Frauen darf sich Ewens Vereinskameradin Chiara Bermes nach ihren Ausflügen aufs Rennrad gute Chancen ausrechnen, trifft allerdings auf die beim Föhrener IRT-Läufermeeting Anfang des Monats vor ihr platzierte Linda Betzler aus Igel und Marina Wierz vom Lauftreff Schweich.Start zum Ralinger Zehn-Kilometer-Lauf ist um 11 Uhr an der Grundschule unweit der Kirche. Bereits um 10.15 Uhr wird ein sogenannter Frühstückslauf über drei Kilometer durchgeführt, bei dem alle Teilnehmer als Belohnung ein Stück Kuchen und ein Heißgetränk erhalten. Anmeldungen sind vor Ort in der Sporthalle von 9 Uhr bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start möglich.(Bitte beachten: Da GPS im Tunnel nicht funktioniert, wird beim Höhenprofil ein Berg angezeigt, der nicht überquert werden muss.)