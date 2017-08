Die 25-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier qualifizierte sich am Mittwoch im Londoner Regen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft souverän als Vorlaufsiegerin in 9:39,86 Minuten direkt für den Endlauf am Freitag (22.25 Uhr MESZ). Krause hatte 2015 WM-Bronze erkämpft und war ein Jahr später in Amsterdam Europameisterin geworden.