Formel 1: Ricciardo gewinnt in Malaysia - Rosberg Dritter, Vettel raus

Der Australier Daniel Ricciardo hat das Formel-1-Rennen in Malaysia gewonnen. Zweiter wurde der belgisch-niederländische Max Verstappen (beide fahren für Red Bull). Dritter wurde der deutsche Nico Rosberg.



Bei einem Unfall gleich nach dem Start mit Rosberg beschädigte sich der deutsche Sebastian Vettel die Radaufhängung an seinem Auto so schwer, dass er es kurz darauf abstellen musste. Rosberg konnte das Rennen dagegen von weit hinten fortsetzen, bekam zwischenzeitlich auch noch eine Zehn-Sekunden-Strafe und kämpfte sich dennoch wieder bis auf Rang drei vor.



Lewis Hamilton hatte in Kuala Lumpur zwischenzeitlich die Führung übernommen. Etwa Anfang des letzten Renndrittels ging Hamiltons Motor in Flammen auf, er schied aus. Das Red-Bull-Team um Daniel Ricciardo und den belgisch-niederländischen Max Verstappen ist auf Führungskurs.



Vettel ist mit vier Erfolgen Rekordsieger in Malaysia. Im Vorjahr gelang ihm in Sepang sein erster Sieg nach seinem Wechsel zu Ferrari. Diesmal war er von Platz fünf gestartet.