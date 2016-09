DTM: Wittmann siegt auf dem Nürburgring  Vietoris punktlos

Für den Gönnersdorfer Mercedes-Piloten Christian Vietoris hatte das siebte Renn-Wochenende der Deutschen Tourenwagenmasters (DTM) auf dem Nürburgring phantastisch begonnen. Nachdem der 27jährige bereits am Freitag im ersten freien Training die Bestzeit der 24 Piloten absolvieren konnte, legte er am Samstagvormittag im zweiten freien Training noch einmal nach. Hinter Miguel Molina (Abt-Audi) beleget der für das Berliner Team Mücke Motorsport fahrende Eifeler Rang zwei.



Im Qualifying war dann allerdings nach der Zurück-Versetzung des Schnellsten, Lucas Auer (Mercedes-Benz) um fünf Plätze, Tabellenführer Marco Witmann (BMW) der Mann des ersten entscheidenden Tagesabschnitts auf der Pole-Position. Auer hatte sich beim Rennen in Moskau eine dritte Verwarnung in dieser Saison abgeholt, weshalb die Sanktionierung schon vorher feststand, Vietoris absolvierte das Qualifying auf Rang 16 und musste demzufolge aus der achten Reihe starten.



Der Eifeler, der vor drei Wochen beim DTM-Gastspiel in Zandvoort sein bisher bestes Ergebnis (Rang drei) einfahren konnte, war zunächst ganz zufrieden gewesen, gab sich aber auch noch ein wenig skeptisch. "Die Grundvoraussetzungen sind mit Sicherheit nicht die besten, weil wir mit Abstand die Schwersten im Feld sind. Trotzdem scheint das Auto gut zu funktionieren. Vielleicht können wir den Gewichtsnachteil durch das gute Auto ausgleichen. Momentan sieht es danach aus. Aber ich glaube, dass die anderen noch ein bisschen nachlegen können und noch nicht alles gezeigt haben."



Bei strahlendem Sonnenschein zeigte die so genannte Liga der „Formel 1 mit Dach“ an diesem sommerlichen September-Wochenende wieder einmal ihre ungebrochene Anziehungskraft auf die Fans. Im Fahrerlager, dem so genannten „Paddock“, herrschte schon an den beiden ersten Tagen des Renn-Wochenendes reger Verkehr an den zahlreichen Eventbühnen und an den Zelten der Rahmen-Rennen. Beim Audi TT-Cup, dem Porsche Carrera-Cup und in der Formel 3 Europameisterschaft kämpfen talentierte Nachwuchsfahrer in attraktiven Rennserien um Punkte und auch um einen späteren Platz in einer der ganz großen Serien.



Pünktlich um 14.58 Uhr ging das Feld der 24 Starter auf die Strecke zum ersten Rennen über 40 Minuten. Wittmann fuhr zu einem unangefochtenen Start-Ziel-Sieg. Vietoris reihte sich im ersten Drittel des Laufs auf Rang 17 ein, verbesserte sich im weiteren Verlauf des Rennens zwar noch auf Rang 13, verfehlte aber einen Platz in den Punkterängen (1 – 10).



Der zweite Lauf des siebten DTM-Wochenendes dieser Saison, dieses Mal über eine Stunde, wird am Sonntag um 15.30 Uhr gestartet. (jüb)