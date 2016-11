Motorsport: Warum der Zerfer Alfred Rommelfanger die Rallyeleitung beim deutschen WM-Lauf abgibt

Aber sicher doch. Alfred Rommelfanger kennt den Inhalt der Pressemitteilung, die der ADAC am Dienstag an die Medien verschickt hat. Die warmen Worte, die Danksagungen. Schließlich geht es darin um ihn, um den Abschied des Zerfers als Leiter der Deutschland-Rallye. Um „seinen“ WM-Lauf, der ab dem nächsten Jahr einen Bogen um Trier machen wird. Zwar keinen großen - das neue Zentrum wird im Saarland liegen und zwei Wertungsprüfungen werden wohl auch noch an der Mosel gefahren, aber dennoch: sehr vieles wird sich ändern. Aber nicht mit ihm.



Der ADAC bedankt sich ausführlich bei Rommelfanger („er hat viel zum großen Erfolg der Rallye beigetragen“), der wiederum wünscht seinem Nachfolger und Vor-Vorgänger Friedhelm Kissel (67) nur das Beste. Und das ist alles sicher auch richtig, nett, ernst gemeint. Aber zwischen den Zeilen liegt ein Stück Wahrheit, die nicht in die PR-Glückseligkeit passen will. „Mir war wichtig, dass in der Mitteilung steht, dass ich die Leitung aus persönlichen Gründen abgebe“, sagt der 61-Jährige über seine Absage an den ADAC.



Persönliche Gründe? Das heißt alles und nichts, sie werden in der Pressemitteilung nicht vertieft. Rommelfanger erläutert im Gespräch mit dem TV, was er damit meint. Die Art und Weise, wie sich der ADAC aus Trier verabschiedet hat, hat ihm missfallen. Er versteht nicht, dass eine Veranstaltung aus seiner Sicht ohne Not komplett verändert wird. „Wir haben in den vergangenen Jahren wahnsinnig viel getan, um die Rallye aufzuwerten. Wir haben sie permanent verbessert“, sagt er. „Ich habe auch in diesem Jahr nach der Rallye von allen Beteiligten wieder nur ‚very good' und ‚vielen Dank' gehört.“



Im Vergleich ordnet Rommelfanger den deutschen WM-Lauf unter die „Top 3 weltweit“ ein. „Ich gehe mit erhobenem Haupt. Wir haben bewiesen, dass wir es können“, sagt er und lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Trier und den Kommunen, den Helfern und allen Beteiligten: „Es hat einen Riesen-Spaß gemacht. Die Messlatte liegt jedenfalls sehr hoch.“ Die in diesem Jahr erstmals ausgetragene Prüfung bei Ollmuth - direkt bei seinem Heimatort Zerf, wo Rommelfanger hauptberuflich eine Versicherungsagentur leitet, „war eine Art Abschiedsgeschenk für mich“.



Was der ADAC als Veranstalter anders hätte machen können? „Ich hätte mir einen gefederten Abschied aus Trier gewünscht, nicht so abrupt“. Bittersüß lächelnd ergänzt er: „Ich bewundere aber den Mut.“



Wie schwer ihm das Schlussmachen gefallen ist, merkt man ihm noch an. „Ich habe die Rallye seit 1982 begleitet.“ In allen möglichen Funktionen war er am Start – oder daneben. Mal als Fahrer, mal an der Flagge. Als Leiter von Wertungsprüfungen und Leiter der Streckensicherung, dann seit 2013 als Nachfolger des Wittlichers Armin Kohl als Chef. „Rallyeleiter zu werden, das war mein Traum – den habe ich mir erfüllt.“ Da gab es in den vergangenen Jahren auch einige kritische Momente, auch schwere Unfälle.



Rommelfanger gilt in dem mit Risiken verbundenen Motorsport als Verfechter höchster Sicherheitsstandards. „Ich bin selbst jede Prüfung zehn Mal abgefahren und kannte jeden Meter.“ Sein Nachfolger ist ebenfalls ausgewiesener Experte. Friedhelm Kissel ist Sportleiter des ADAC Pfalz, zwischen 1993 und 2002 war er bereits Leiter der Deutschland-Rallye, die seit 2002 fest zum WM-Kalender gehört.



„Und das soll es nun gewesen sein?“, seufzt Rommelfanger. Unter den aktuellen Voraussetzungen gebe es für ihn keine Rückkehr zur Deutschland-Rallye. Die Rallyeleiter-Lizenz will er aber weiterhin beantragen. Und was er mit der neu gewonnenen Freizeit macht? „Ich fahre jetzt Fahrrad“, sagt er und lächelt. Gibt ja auch schöne Strecken in der Region. Nicht nur bei Ollmuth.