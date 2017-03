Rallye-DM: Startschuss für die Top-Piloten aus der Region

Insgesamt acht Läufe stehen bis zum Herbst im gesamten Bundesgebiet auf dem Programm, bis geklärt ist, wer der Nachfolger des aktuellen Champions Fabian Kreim im Skoda Fabia R5 ist. Das bedeutet auch für die Rallyesportler aus der Region Trier, Eifel, Mosel und Hunsrück, dass die wilde Hatz auf den Wertungsprüfungen wieder losgeht.



Unter den Top Ten in der Starterliste waren am Freitagabend auch Dennis Zenz (Klausen), der mit René Mandel aus Sommerkahl einen Ford Fiesta R5 pilotiert und der erfahrene Alexander Rath aus Trier. Er tritt in diesem Jahr mit dem 2wd-Meister des vergangenen Jahres (nicht allradgetriebene Fahrzeuge), Philipp Knof (Wülfrath in einem Peugeot 207 S2000 an.



Der Motorsportclub Konz war im Feld der insgesamt 65 Starter, die auf dem illuminierten Schloßplatz der saarländischen Kreisstadt ins Rennen geschickt wurden, gleich mit zwei Fahrzeugen vertreten. Alexander Hermann und Christian Schuh (Schleich) steuerten einen BMW 323 ti. Otmar Hoff (Longuich) wies dem Niederländer Han Hoendervangers im BMW 120 d den Weg. Nach den beiden ersten Prüfungen am Freitagabend werden am Samstag weitere 12 Wertungsprüfungen gefahren. Höhepunkt ist dabei der 4,3 Kilometer lange KÜS-Stadtrundkurs in St. Wendel ab 17.15 Uhr.