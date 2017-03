VLN: Porsche-Sieg zum Saisonauftakt am Nürburgring

Erneut zeigte Europas größte Breitensportserie im Motorsport, was ihre ganze Faszination ausmacht: Die Vielfalt der Fahrzeuge, der Leistungsklassen der Ansprüche und das Mit- und Gegeneinander von Amateuren mit viel Herz und absoluten Profis nämlich:Angefangen vom seriennahen BMW 320 i bis hin zu den 600-PS-Geschossen der GT-Boliden waren hoch talentierte Privatfahrer, junge forsche Talente, alte Hasen und absolute Rennprofis aus der Deutschen Tourenwagenmasters (DTM) am Start. Darunter auch alle Top-Piloten aus der Region. Am Start unter anderem in den vielen Werks-unterstützten GT3- und GT4-Boliden DTM-Rekordchampion Bernd Schneider, (Mercedes AMG GT3), sowie die früheren DTM-Meister Bruno Spengler (BMW, Kanada), Timo Scheider (BMW) und Martin Tomczyk (BMW). Der Sieg im ersten Rennen ging an das Trio Romain Dumas, (Schweiz) Fred Makowiecki, Patrick Pilet (beide Frankreich) im Porsche 911 GT3 R.Allen Grund zum Strahlen hatten auch drei Fahrer aus der Region, die gleich zum Auftakt des neuen Rennjahres 2017 Klassensiege feiern durften: Der Karlshausener Arno Klassen pilotierte gemeinsam mit dem US-Paar John Shoffner und Janine Hill im Porsche 911 GT3 Cup das schnellste Cup-Auto und war Sieger in der Klasse Cup 2. Der Bitburger Thomas Mutsch pilotierte den GLICKENHAUS SCG003C als Startfahrer eines Quartetts zum Sieg in der Klasse SP-X. Am spannendsten machten es Rudi Adams aus Nohn (Landkreis Vulkaneifel) und der Österreicher Thomas Jäger, die die Klasse Cup 5 mit einem Vorsprung von 0,007 Minuten (!) im BMW 235i Racing Cup gewannen.Über 25.000 Zuschauer säumten nach Veranstalterangaben die Nordschleife beim ersten Rennen des neuen Jahres. Der zweite VLN-Lauf, das DMV-4-Stunden-Rennen, wird am 8. April an gleicher Stelle ausgetragen.Mehr Ergebnisse, Stimmen und Hintergrundberichte zum Wochenbeginn im Trierischen Volksfreund.