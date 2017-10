Tennis: Deutsche Carina Witthöft holt in Luxemburg ihren ersten Titel

Carina Witthöft hat die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2017 gewonnen. Die 22-jährige Hamburgerin besiegte am Samstag im Finale des Hallenturniers im Sportcenter CK Kockelscheuer die Tennis-Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico in zwei Sätzen (6:3, 7:5). Für Witthöft ist es der erste Titelgewinn auf der WTA-Profitour. Neben der Siegprämie von knapp 35 000 Euro nimmt sie auch 280 Weltranglistenpunkte mit nach Hause. Damit wird sie zum Abschluss der Saison einen ordentlichen Sprung nach vorne machen. Vor Beginn des Turniers in Luxemburg lag die junge Deutsche auf Platz 73.



Das Finalmatch begann Witthöft sehr konzentriert. Puig, die in der ersten Runde die ehemalige deutsche Nummer eins Angelique Kerber aus dem Turnier geworfen hatte, konnte sich mit ihrem druckvollen Spiel von der Grundlinie kaum Vorteile schaffen. Witthöft hielt dagegen, spielte selbst aggressiv. Ab Mitte des ersten Satzes schlichen sich Fehler bei der Puerto Ricanerin ein. Die Deutsche gewann den Durchgang mit 6:3. Im zweiten Satz verlor Puig die Sicherheit in ihren Schlägen, viele Bälle landeten im Aus. Witthöft ging schnell mit 4:1 in Führung. Die Goldmedaillen-Gewinnerin von Rio konnte sich zwar noch einmal herankämpfen zum 5:5. Nach etwas mehr als anderthalb Stunden jedoch verwandelte die Deutsche ihren ersten Matchball und schloss als erste Gratulantin ihre Mutter in die Arme, die sie während der Turnierwoche in Luxemburg gecoacht hatte.



„Vielen Dank an alle. Das ist ein Super-Turnier, und ich freue mich schon darauf, nächstes Jahr wieder zu kommen“, sagte die 22-Jährige nach der Siegerehrung. Ein besonderes Lob bekam sie von Turnierdirektorin Danielle Maas: „Ich bin froh, dass Luxemburg das erste Turnier ist, das du gewonnen hast. Wir hatten das schon einmal bei Kim Clijsters – bitte mach genau so eine Karriere!“ Die Belgierin Clijsters war Nummer eins der Welt, vierfache Grand-Slam-Siegerin und Anfang der 2000er Jahre Dauergast beim Turnier in Kockelscheuer.



Viel Applaus von den Zuschauer erhielt auch Finalistin Monica Puig, die erstmals in Luxemburg am Start war und sich gleich zum Publikumsliebling entwickelt hatte. „Du warst unglaublich in dieser Woche, bitte komm nächstes Jahr zurück“, sagte Direktorin Maas. Puig gratulierte Witthöft, gegen die sie zuvor noch nie gespielt hatte. „Ich hoffe, wir haben noch viele weitere Endspiele wie dieses.“ Die Tränen kamen der 24-Jährigen, als sie ihre Fans in ihrer Heimat Puerto Rico grüßte. Die Insel war vor wenigen Wochen von dem Wirbelsturm Maria getroffen und schwer verwüstet worden. „Für jeden aus Puerto Rico, der zuschaut: Dieses Turnier war für euch“, sagte Puig. „Ich werde euch weiter zur Seite stehen und stärker als vorher zurückkommen nach Puerto Rico.“