87:53! Dolphins Trier feiern deutlichen Sieg gegen Aufsteiger Bonn

Den einzigen Abstiegsplatz in dieser Saison werden wohl Köln, Bonn (jeweils ein Sieg) und Schlusslicht Zwickau (noch ohne Punkte) unter sich ausmachen. Die Dolphins sind mit dem dritten Sieg im Tabellenmittelfeld angekommen. Auch mit Hilfe der Niederländerin Mariska Beijer, die in der nächsten Saison fest bei den Dolphins spielen wird, gelang den Trierern ein ungefährdeter Sieg. Beijer machte 23 Punkte (7 Rebounds), ebenso stark präsentierte sich Diana Dadzite (21 Punkte, 9 Rebounds).



Spielertrainer Dirk Passiwan gelang sogar erneut ein Triple-Double mit 31 Punkten, 16 Rebounds und 13 Assists. Passiwan war mit der Vorstellung gegen die Rheinländer sehr zufrieden. „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und hatten die Partie über 40 Minuten im Griff. Wir haben zwar in der Offensive manchmal noch überhastet gespielt, aber das ein starkes Spiel von uns“, sagt Passiwan, der sich über die Höhe des Siegs freute - die könnte noch für den direkten Vergleich eine Rolle spielen. „Wir haben viel Selbstvertrauen getankt vor dem nächsten Auswärtsspiel in München.“



Für die Dolphins war es das letzte Heimspiel in diesem Kalenderjahr. Erst am 7. Januar sind die Trierer wieder im Heimspiel im Einsatz - dann im ersten Rückrundenspiel gegen Hamburg.