Fußball: Trierer A-Jugend spielt um Aufstieg in die Bundesliga

Das Hinspiel wird am Sonntag, 10.30 Uhr, auf dem Rasen-Nebenplatz auf dem Moselstadiongelände ausgetragen. "Mit dem Double aus der Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und dem Rheinlandpokal hat die Mannschaft bereits eine wahnsinnig gute Runde gespielt. Die Relegationspartien sollen nun einfach Spaß machen. Die Mannschaft macht auch einen lockeren, gelösten Eindruck", sagt Paulus, der keine personellen Ausfälle zu beklagen hat.Paulus erwartet ein Duell auf Augenhöhe. Sowohl Trier als auch Wehen sammelten in der Saison 65 Punkte in 26 Spielen und distanzierten so die Konkurrenz deutlich. "Wehen spielt wie eine typische Mannschaft aus einem Nachwuchsleistungszentrum. Sie ist quirlig und versucht, die meisten Situationen spielerisch zu lösen", sagt Paulus.Auch Wehens Trainer Nils Döring ist voll des Lobes für den Gegner: "Trier ist eine athletische, physisch robuste, aber auch technisch gut ausgebildete und taktisch gut strukturierte Mannschaft. Die Art und Weise, wie sie Fußball spielt, ist schon eher Männer- als Jugendfußball. Sie ist völlig zu Recht Meister geworden, auch weil sie sehr diszipliniert agiert und mit Vincent Boesen einen echten Top-Torjäger in ihren Reihen hat, der mit gutem Tempo sehr zielstrebig den Weg Richtung Tor sucht."Der SVWW-Tross wird bereits am heutigen Samstag nach Trier reisen. Die Wehener rechnen mit einer guten Kulisse von bis zu 600 Zuschauern in Trier.Die genaue Spiel-Strategie will Paulus noch nicht preisgeben. Ein wichtiges Ziel ist jedoch, ohne Gegentor aus dem Hinspiel zu kommen. "Die Grundlage dafür wollen wir mit einer ordentlichen Defensivarbeit legen", sagt der Coach, der großes Vertrauen in die mentale Stärke seines Teams hat: "Die Saison hat gezeigt, dass wir nicht nervös wurden, wenn wir besonders gefordert waren. Das war zum Beispiel auch im Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals so, als wir gegen den MSV Duisburg unsere vielleicht beste Saisonleistung abgerufen haben."Eine Woche nach dem Hinspiel gastiert die Eintracht dann zum Rückspiel bei den Hessen. Anstoß am Sonntag, 18. Juni, ist um 13 Uhr im SVWW-Nachwuchsleistungszentrum auf dem Halberg in Taunus stein-Wehen.