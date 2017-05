Ist anstrengend, kostet Zeit und dann die Frage - linksrum oder rechtsrum? So sitzt man da vor seinem Tässchen und weiß nicht weiter ... Glücklicher Patrick Wasserziehr! Der begnadete Fußball-Kommentator und -Moderator von Bezahlsender Sky rührt seinen Kaffee nicht selber um. Nein, nein, der Wasserziehr gibt den Löffel auch gerne mal ab. Ein Video, das am Rande einer Champions-League-Übertragung entstanden und jetzt eher unfreiwillig an die Öffentlichkeit gelangt ist, beweist das eindrucksvoll.Darin ist Wasserziehr vor Sendungsbeginn an seinem Pult zu sehen. Blütenweißes Hemd, dazu ’ne schnieke Krawatte - schick, schick, der Herr, wie eh und je. Hochkonzentriert blättert er in seinen Moderationskarten, dann plötzlich dieses Verlangen, dieser Durst nach einem Tässchen Kaffee. Ein solches hat ein treuer Diener dem großen Wasserziehr bereits aufs Pult platziert - genau, wie er es mag, mit einem Schüsschen Milch. Nur umgerührt, und das ist das Problem, ist das Tässchen noch nicht. Was macht da der Wasserziehr, dieser Fuchs? Er ruft seinen persönlichen Kaffee-Umrührer herbei. "Kannst du einmal umrühren, bitte", ruft er, und wie aus dem Nichts sprintet ein adretter Herr mit wehendem Haar auf das Wasserziehr’sche Tässchen zu, um im nächsten Augenblick den Dienst am Löffel zu leisten. Klasse macht er das, findet der Wasserziehr. Als Lob gibt’s ein "das ist toll, danke! Einfach umrühren", auf die Ohren.15 Sekunden, dann ist das Umrühr-Werk vollbracht, dem Wasserziehr reicht’s. Der Kaffee ist fertig, trinkbereit sozusagen. Zum Abschluss noch ein schnelles "Das ist schon super, so!" - dann zieht sich der Kaffee-Umrührer zurück.Mensch, denkt sich da der Betrachter, dieser Wasserziehr, der hat’s geschafft!