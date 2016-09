Mountainbike-Marathon in Daun: 2000-Teilnehmer-Marke im Blick

Markus Appelmann ist optimistisch: "Allein in dieser Woche kamen 400 Meldungen", erzählt der Vulkanbike-Organisationsleiter. Mehr als 1700 Namen standen gestern in der Meldeliste. Das sind rund 200 mehr als im Vorjahr. Und Startnummernwerden noch heute (18-21 Uhr) und morgen (ab 7 Uhr) auf dem Start-Ziel-Gelände in der Dauner Innenstadt an Spätentschlossene ausgegeben.



Gegenüber den Vorjahren werden die angebotenen Strecken diesmal in umgekehrter Richtung durchfahren. "Das gibt den Teilnehmern einen ganz neuen Eindruck", ist sich Appelmann sicher. Als Titelverteidiger auf der umkämpften Ultradistanz von 100 Kilometern kommt der mehrfache dänische Meister in die Eifel und bringt die Konkurrenz in Person des neunmaligen portugiesischen Meisters Luis Pinto mit. Der letztjährige deutsche Meister Karl Platt aus dem pfälzischen Osthofen würde aber auch gerne seine Erfolge von 2014 und 2011 wiederholen.



Das wird Sabine Spitz nicht können. Die MTB-Olympiasiegerin von Peking 2008 kommt laut Appelmann trotz ihrer Knieverletzung aber nach Daun. Kurz vor dem Mountainbike-Rennen in Rio de Janeiro, bei dem die 44-Jährige bei ihren fünften Olympischen Spielen den 19. Platz belegte, wurde sie am Knie operiert. Nach ihrer Rückkehr musste sich Spitz einem weiteren Eingriff unterziehen. Sie werde aber die Radsportler auf die Strecken schicken und die Siegerehrungen durchführen, sagt Appelmann.



Programm: Freitag, 9. September: 18-21 Uhr Nachmeldungen, 19.30 Uhr Beginn Vulkanbike-Party, 20 Uhr Streckeninformationen, 20.30 Uhr Gerd Blume Show, 20.45 Uhr Verlosung eines Mountainbikes und eines Fernsehers

Samstag, 10. September: ab 7 Uhr Nachmeldungen und Frühstück, 9 Uhr Ultra-Strecke (100 km, 2300 Höhenmeter), 9.30 Uhr Marathon-Strecke (85 km, 2000 Höhenmeter), 10 Uhr Halbmarathon (65 km, 1300 Höhenmeter), 10:30 Uhr Sport-Track (35 km, 900 Höhenmeter), GesundLand-Strecke (20 km, 500 Höhenmeter) und E-Bike-Challenge, ab 15.30 Uhr Siegerehrungen. teu