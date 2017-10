"Unser Ziel sind die Paralympics" - Eifeler Duo bei der Europameisterschaft im Amputierten-Fußball

Extra: DIE REGELN IM AMPUTIERTEN-FUßBALL

Sportlicher Höhepunkt und doch Durchgangsstation zugleich. Die am Wochenende beginnende Europameisterschaft im Amputierten-Fußball ist für das Eifeler Duo Christian Heintz und Mario Schmidt nicht das erste gemeinsame internationale Turnier. Es soll aber auch ein Meilenstein auf dem Weg sein, den sich Heintz - als Spieler und Funktionär - sowie Schmidt - als Schiedsrichter und Kontaktmann - gemeinsam mit Bundestrainer Claus Bender (Karlsruhe) zum Ziel gesetzt haben: Die Zulassung des Amputierten-Fußballs als offizielle Sportart bei den Paralympischen Spielen in Paris 2024.Zunächst aber geht es am Samstag mit dem Flieger ab Frankfurt nach Istanbul. Dort bestreitet die deutsche Auswahl am 2. Oktober das Eröffnungsspiel der EM gegen die Auswahl der Türkei. Am Bosporus sind Heintz, Schmidt und die 14 Mitglieder umfassende Delegation (darunter elf Spieler) ein großes Medienecho garantiert: "Der deutsche Botschafter hat sich angesagt, es wird vorher eine Eröffnungszeremonie geben. In der Türkei gibt es, ähnlich wie in etlichen anderen europäischen Ländern auch, einen Spielbetrieb mit Vereinsmannschaften. Da sind wir noch nicht soweit", beschreibt das Eifeler Duo den Status quo in dieser Behinderten-Sportart.Von liga-ähnlichen Strukturen ist man in Deutschland weit entfernt. "Es gibt nur zwei Mannschaften, eine in Braunschweig, eine in Hoffenheim", sagt Heintz. Der heute 33-Jährige verlor 2010 bei einem Verkehrsunfall seinen rechten Unterschenkel, er spielte zuvor bei der SG Alfbachtal (heute Rheinlandliga) und kam während seiner Reha-Zeit zum Amputierten-Fußball. Dort ist er jetzt nicht nur Aktiver, sondern auch Funktionär, Manager, Kümmerer in einer Person. So eine Art Oliver Bierhoff des Amputierten-Fußballs. Dass die Amputierten-Fußballer, in der Regel Menschen zwischen Anfang 20 bis Mitte 50, die Teile ihrer Gliedmaßen durch einen Unfall oder eine Krebserkrankung verloren haben, überhaupt das Ziel Paralympics angehen können, verdanken sie größtenteils der Dietmar-Hopp-Stiftung und der Sepp-Herberger-Stiftung.Etwa 20 000 Euro kostet das "Unternehmen Europameisterschaft" die deutschen Amputierten-Fußballer. "Ohne das persönliche Engagement von Dietmar Hopp und dessen Stiftung ,Anpfiff ins Leben’ wäre nicht nur die EM, sondern auch die Teilnahme an einem Spielbetrieb illusorisch", sagt Bender. Das ermöglicht uns viermal im Jahr eine Reise nach Polen, wo wir als Gast in der dortigen Liga mitspielen können." 8000 Euro, die für Flüge, Unterkunft, Verpflegung zur EM noch gefehlt hätten, "haben wir von einer Stiftung von Borussia Dortmund erhalten", erzählt Heintz. "Peanuts, wenn man sieht, dass für einen Spieler 222 Millionen Euro bezahlt werden. Für uns ist das aber existenziell."Am Wochenende absolvierte die deutsche Auswahl ein Trainingslager in der Sportschule Hennef, ermöglicht von der Sepp-Herberger-Stiftung. "Wir gehen zum Anschwitzen ein paar Kilometer mit den Krücken joggen. Wer das im Schulter- und Oberarmbereich nicht gewohnt ist, der kann sich am nächsten Tagen nicht mal mehr ein Hemd aus dem Schrank holen", schildert Heintz plastisch die körperlichen Anforderungen, die an die Amputierten-Fußballer gestellt werden. Nico Kempf, Koordinator für Inklusionsfußball in der Sepp-Herberger-Stiftung, war als Gast des Trainingslagers beeindruckt. "Wenn man sieht, wie die Jungs Fallrückzieher machen, traut man seinen Augen nicht."Damit ihr Ziel Paralympics nicht nur ein Schloss in Wolkenkuckucksheim bleibt, müssen die Beteiligten noch jede Menge an Vorarbeit verrichten. Schmidt, der als Regionalliga-Schiri gute Kontakte hat, erhielt für die EM, wo Gespräche geführt werden sollen, von seinem Arbeitgeber eigens einen Sonderurlaub. Bender, Heintz und Schmidt wissen, was zu tun ist, um beim Paralympischen Weltverband IPC den Antrag für die Zulassung zu den Spielen zu stellen. "Da muss man feste Regularien erfüllen. Ein geregelter Spielbetrieb ist nur eines der Kriterien." Ein Platz unter den Top sechs sei bei etwas Glück machbar. Und hilfreich für das "Unternehmen Paralympics" dazu. Das ist auch das Ziel von Christian Heintz, der nach seinem Unfall von Maler und Lackierer auf Groß- und Einzelhandelskaufmann umgeschult hatte. "Wenn das 2024 mit den Paralympics in Paris klappen würde, wäre ich 40. Für mich würde sich dann ein sportlicher Traum erfüllen." Bis zu seinem Unfall im Jahr 2010 hatte es nur für die Bezirksliga gereicht. Damals noch mit beiden Beinen. Aber genau so steht er auch heute noch mitten im Leben.

Daun

Daun (jüb) Zu einer Mannschaft im Amputierten-Fußball gehören sechs Spieler. Die Regeln sind straff. Die Prothesen werden abgenommen. Gespielt wird mit Krücken. Feldspieler haben Teile ihrer Gliedmaßen verloren, weisen unterschiedliche Beeinträchtigungen auf. Der Torwart darf zwar beide Beine, aber nur noch einen Arm haben. Altersbeschränkung gibt es keine. Das deutsche Team bei der EM ist zwischen 22 und 56 Jahren alt.