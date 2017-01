Billie Lourd trauert um Mutter Carrie Fisher und Oma Debbie Reynolds

Die Schauspielerin Billie Lourd (24) hat sich bei ihren Fans für die aufbauenden Worte nach dem Tod ihrer Mutter Carrie Fisher und ihrer Großmutter Debbie Reynolds bedankt.

«All eure Gebete und die netten Worte der letzten Woche haben mir Kraft gegeben in einer Zeit, in der ich dachte, es könne keine Kraft geben», schrieb sie am Montag auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Foto, das sie als kleines Mädchen zusammen mit Mutter und Oma zeigt.

Es gebe keine Worte, die ausdrücken könnten, wie sehr sie die beiden vermisse, schrieb Lourd. «Eure Liebe und eure Unterstützung bedeuten die Welt für mich.» Ihre Fans reagierten auch dieses Mal sofort: «Bleib stark, Billie», schrieben User unter das Foto.

Die berühmte «Star Wars»-Darstellerin Carrie Fisher (Prinzessin Leia) war am vergangenen Dienstag (27. Dezember) im Alter von 60 Jahren gestorben, nachdem sie wenige Tage zuvor während eines Flugs von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten hatte. Nur einen Tag nach ihr starb ihre Mutter, die Schauspielerin Debbie Reynolds («Singin' in the Rain») mit 84 Jahren.