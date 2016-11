Victoria's Secret schickt seine Models über den Laufsteg

Für einen Abend war Paris die Stadt der «Engel»: Die amerikanische Unterwäsche-Marke Victoria's Secret hat ihre mit viel Pomp inszenierte «Fashion Show» erstmals an die Seine gebracht.

Eine extravagante Werbe-Party mit jeder Menge Glitzer, Promis - und natürlich hübschen Frauen in Unterwäsche. Die von dem Label als «Engel» bezeichneten Models liefen am Mittwochabend im Grand Palais neben dem Prachtboulevard Champs-Élysées über den Laufsteg.

Mit dabei waren unter anderem Kendall Jenner und Gigi Hadid - die jungen Top-Models sind Stars der sozialen Medien, sie haben jeweils viele Millionen Abonnenten auf Instagram. Aber auch die Models Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge und Taylor Hill zeigten sich in den knappen Outfits - sie führten schon zum wiederholten Mal die Unterwäsche von Victoria's Secret vor.

Mit der aufwendigen Show setzt die amerikanische Marke jedes Jahr zu Beginn der Weihnachtszeit ihr Sortiment in Szene - meist in New York, aber auch schon mal in London. In der französischen Modemetropole Paris war das Defilee mit viel nackter Haut aber noch nie zu Gast. Der Marke ist es gelungen, aus der Präsentation ein Weltereignis zu machen. Die aufgezeichnete Show wird am 5. Dezember vom US-Sender CBS ausgestrahlt und ist nach Angaben der Marke in 190 Ländern zu sehen.

Einige Models trugen zur Unterwäsche riesige Federkleider oder kunstvoll gestaltete Flügel. Kendall Jenner zeigte sich etwa mit blau-roten Flügeln zu roter Unterwäsche. Eine junge Frau hatte eine Drachen-Figur um ihren Körper geschlungen.

Besonders gut für Schlagzeilen ist stets der «Fantasy Bra», ein jedes Mal neu gestalteter diamantbesetzter BH im Millionenwert. Diesmal durfte das US-amerikanische Model Jasmine Tookes (25) das teure Stück vorführen, Wert: drei Millionen US-Dollar (rund 2,8 Mio Euro).

Auch beim Musikprogramm setzt das Label auf Superlative. Am Mittwoch traten Bruno Mars, The Weeknd und Lady Gaga auf.

Victoria's Secret machte 2015 einen Umsatz von knapp 7,7 Milliarden US-Dollar weltweit, die Marke gehört zum Konzern L Brands. In Frankreich ist sie bislang allerdings kaum präsent, laut französischen Medien gibt es hier nur ein einziges Geschäft am Pariser Flughafen Orly.