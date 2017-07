Mondgestein-Beutel für 1,8 Millionen Dollar versteigert

Neil Armstrong nutzte den Mond-Beutel, um damit Gesteinsproben zurück zur Erde zu bringen. Foto: Richard Drew Foto: dpa

(New York (dpa)) Fast wäre Neil Armstrongs Beutel, der noch einen Rest Mondstaub enthält, auf dem Müll gelandet. Jetzt geht er nach einer Versteigerung in New York in neue Hände über.