Am 7.4. sollten Ass-Dur ursprünglich das Programm „1. Satz Pesto“ in der TUFA im Rahmen der Reihe „Pianissimo Nö“ spielen. Hier gibt es jetzt eine Programmänderung, am 7.4.2017 wird stattdessen das Programm „3. Satz Scherzo Spirituoso“ als Ersatz für die heutige Vorstellung gespielt.