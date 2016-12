Drei Männer mit Verbindungen zu Amri in Tunesien festgenommen

Mindestens zwölf Menschen starben, rund 50 weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Foto: Rainer Jensen Foto: dpa

(Tunis) Tunesische Sicherheitskräfte haben drei Männer festgenommen, die mit dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin in Verbindung stehen sollen. Einer der Verdächtigen sei der Neffe von Anis Amri, teilte das Innenministerium in Tunis am Samstag mit. Dossier zum Thema: Anschlag in Berlin