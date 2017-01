May kündigt Ausscheiden Großbritanniens aus EU-Binnenmarkt an

(London)

Die britische Premierministerin Theresa May will Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt führen. "Wir streben keine Mitgliedschaft im Binnenmarkt an", sagte May bei einer Grundsatzrede zum Brexit am Dienstag in London.



Zur Europäischen Union gehören derzeit neben Großbritannien noch 27 weitere Länder. Diese Staaten sind sich einig, dass Großbritannien nicht im europäischen Binnenmarkt bleiben darf, falls das Land den Zuzug von EU-Arbeitnehmern einschränken sollte.