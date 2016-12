(Update 23.50 Uhr) Neun Tote und 50 Verletzte bei möglichem Anschlag: LKW rast in Menschenmenge auf Berliner Weihnachtsmarkt

Rettungskräfte sind am 19.12.2016 in der Nähe der Gedächtniskirche in Berlin im Einsatz. Bei einem möglichen Anschlag mit einem Lastwagen auf einem Weihnachtsmarkt sind nach Angaben der Feuerwehr mehrere Menschen getötet worden. Daneben gebe es mindestens 50 Verletzte, wie ein Feuerwehr-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte. Foto: Rainer Jensen/dpa Foto: Rainer Jensen (dpa)

