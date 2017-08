Rettungskräfte kümmern sich am 15.08.2017 in Funchal auf der Insel Madeira (Portugal) um Verletzte. Bei einem religiösen Volksfest auf Madeira ist ein Baum auf eine Menschenmenge gestürzt und hat mehrere Gläubige in den Tod gerissen. (zu dpa «Baum reißt auf Madeira Gläubige in den Tod - Drama bei Volksfest» vom 15.08.2017) (Bestmögliche Qualität) Foto: Catarina Nunes/Diario De Noticias Da Madeira/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Foto: Catarina Nunes (Diario De Noticias Da Madeira/AP)