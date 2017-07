Kleines Mädchen tot in Wohnung entdeckt

Blaulicht auf einem Polizeiauto. Im hessischen Gudensberg wurde ein kleines Mädchen tot aufgefunden. Foto: Patrick Pleul/Archiv Foto: dpa

(Gudensberg/Kassel (dpa)) Grausiger Fund in einer hessischen Kleinstadt: Ein Säugling ist tot, die Schwester liegt in der Klinik. Was genau passierte, wissen die Ermittler bisher nicht.