Mann pinkelt Kontoauszugsdrucker kaputt

Videoüberwachung. Symbol-Foto: Inga Kjer/Archiv

(Celle) Ein Kontoauszugsdrucker ist im niedersächsischen Celle kaputt gepinkelt worden. Das Gerät in einer Bank wurde so stark beschädigt, dass es ausgetauscht werden musste, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.