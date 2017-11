Mann rast in Berlin mit Mietwagen auf Menschengruppe zu

Ein Mann ist an einer Bushaltestelle in Berlin mit einem Mietwagen auf mehrere Menschen auf dem Fußweg zugerast. Sie konnten sich am Freitagabend durch einen Sprung zur Seite retten, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Fahrer flüchtete danach mit dem Auto.

Die Polizei geht nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) von einem «Verkehrsunfall mit Fahrerflucht» aus. «Die bisherigen Erkenntnisse zum Hergang deuten darauf hin», sagte Geisel der Deutschen Presse-Agentur. «Weitere Spekulationen verbieten sich, momentan spricht nicht viel für einen Anschlagsversuch.» Erkenntnisse zur Motivation des derzeit noch flüchtigen Fahrers, der in der Nacht mit dem Wagen über einen Gehweg gerast war, lägen noch nicht vor.

Zuvor war auch der Polizeiliche Staatsschutz an den Ermittlungen beteiligt worden.

Der Mann fuhr am Freitagabend gegen 20.10 Uhr am Wilhelmsruher Damm in Berlin-Reinickendorf an einer Bushaltestelle im Bereich eines S- und U-Bahnhofs über den Gehweg, wo mehrere Menschen standen. Nach Zeugenaussagen wendete er danach und fuhr über den Bürgersteig der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Danach sei er geflohen, sagte die Sprecherin.

Der Mieter des Wagens sei ein Marokkaner gewesen, sagte die Sprecherin. Es sei jedoch nicht klar, ob er selbst am Steuer gesessen habe. Zeugen des Vorfalls konnten das Kennzeichen des Wagens ablesen, twitterte die Polizei. Beamte durchsuchten noch in der Nacht die Wohnung des Auto-Mieters. Er wurde jedoch nicht angetroffen. Die Polizei stellte Beweismittel sicher. Sie fahndet weiter nach dem Mieter des Wagens - und nach dem Fahrzeug selbst.