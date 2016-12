Mutmaßlicher Berliner U-Bahn-Treter in U-Haft

Blick auf den Bereich des U-Bahnhof Hermannstraße in Berlin, wo eine Frau brutal von hinten die Treppe hinunter gestoßen wurde. Foto: Jörg Carstensen Foto: dpa Der mutmaßliche Treppenschubser von der Berliner Hermannstraße ist gefasst worden. Foto: Paul Zinken Foto: dpa

(Berlin (dpa)) Der seit Tagen gesuchte mutmaßliche Berliner U-Bahn-Treter sitzt in Untersuchungshaft. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntag erklärte, wurde der 27-jährige Bulgare, der eine arglose Frau brutal eine Treppe in einer U-Bahn-Station hinuntergetreten haben soll, inzwischen einem Haftrichter vorgeführt.