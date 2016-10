Auflösung des Flüchtlingslagers in Calais hat begonnen

(dpa) - Vor einem Registrierzentrum in der Nähe des «Dschungel» genannten Camps warteten am Montagmorgen mehrere hundert Migranten. Sie sollen dort ab acht Uhr befragt werden, bevor sie auf ganz Frankreich verteilt werden. Das sagte ein Sprecher der Präfektur Pas-de-Calais der Deutschen Presse-Agentur.



Den Menschen sollen zwei Regionen vorgegeben werden, zwischen denen sie wählen können. Ausgenommen sind Paris und Korsika.



In der Nacht war es dem Sprecher zufolge zu einigen Zusammenstößen gekommen, als Migranten versucht hatten, auf eine nahegelegene Autobahn zu gelangen. Sie seien von der Polizei zurückgedrängt worden. Es habe keine Verletzte gegeben.



In dem Camp hatten zuletzt etwa 6500 Menschen in Zelten und Hütten gelebt. Sie wollten von dort illegal nach Großbritannien gelangen. Die Räumung soll etwa eine Woche lang dauern.