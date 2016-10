Die Obamas und ihr Leben nach dem Weißen Haus

Washington. Es ist gut ein Jahr her, dass sich Barack Obama in aller Öffentlichkeit Gedanken über seinen Ruhestand machte. David Letterman, der Altmeister der bissigen Fernsehsatire, verabschiedete sich in die Rente. Der Präsident saß noch einmal bei ihm auf dem Studiosofa und entwarf launige Zukunftsszenarien. "Ich hab’ mir gedacht, wir könnten zusammen Domino spielen", bot er Letterman an - er selber habe ja auch bald ein bisschen mehr Zeit. "Oder wir gehen ins Starbucks um die Ecke und tauschen alte Geschichten aus."

Rückzug ins Private unvorstellbar

Wenn er am 20. Januar 2017 auszieht aus dem Weißen Haus, wird Obama 55 Jahre alt sein. Genauso alt wie Bill Clinton, als der seinen Schreibtisch im Oval Office räumte. Ein Jahr jünger als Jimmy Carter, der die Machtzentrale nach nur einer Amtsperiode verlassen musste, dann aber als Konfliktvermittler, Wahlbeobachter und Kämpfer gegen tropische Krankheiten mehr als drei Dekaden im Dienste des Gemeinwohls anhängte. Obama, glaubt Marty Nesbitt, dessen alter Freund aus Chicago, dürfte Carter und Clinton nacheifern. Dass er sich weitgehend ins Private zurückzieht, wie es sein Vorgänger George W. Bush getan hat, kann sich schlicht niemand vorstellen. Sicher ist, dass Barack und Michelle noch für zwei Jahre in Washington bleiben, bis die jüngste Tochter Sasha fertig ist mit der High School. Sicher ist, dass die Familie in einer Villa im vornehmen Stadtteil Kalorama, in der Nähe des schluchtenzerfurchten Rock-Creek-Parks, wohnen wird. Sicher ist auch, dass sich der 44. Präsident der USA um sein finanzielles Auskommen nicht zu sorgen braucht. 1958 verabschiedete der Kongress den "Former Presidents Act", der ehemaligen Staatschefs bis an ihr Lebensende das Gehalt eines Kabinettsmitglieds garantiert, aktuell 205 700 Dollar pro Jahr. Zumal Obama, auch das scheint garantiert, sich demnächst an einen weiteren Memoirenband setzt, nachdem er sich bereits mit seinem ersten ("Dreams from My Father") einen Namen als glänzender Schreiber gemacht hat.Sowohl Barack als auch Michelle, orakeln Branchenkenner, können im Falle von Buchverträgen mit Rekordsummen rechnen, beide zusammen mit bis zu 40 Millionen Dollar. So weit das Vorhersehbare. Unbeantwortet bleibt die Frage, welche beruflichen Wege der scheidende Präsident geht. Reid Hoffman, Mitbegründer des Karrierenetzwerks LinkedIn, sieht ihn Fühler ins Silicon Valley ausstrecken. Es würde ihn nicht überraschen, so Hoffman, sollte sich der technikbegeisterte Mann einer Aufgabe widmen, bei der er die Stärken sozialer Medien mit seiner früheren Tätigkeit als Sozialarbeiter verknüpfen könne, nur eben in großem Maßstab.Andererseits gibt es große Universitäten, die sich gern mit einem derart prominenten Namen schmücken würden. Bevor er in den US-Senat einzog, hat Obama an der University of Chicago Verfassungsrecht gelehrt, und in leisen Andeutungen ließ er neulich wissen, dass er sich eine Rückkehr in den akademischen Betrieb durchaus vorstellen könne: "Ich vermisse es, nicht mehr im Seminarraum zu sitzen und mich mit Studenten zu beschäftigen".Falls seinen Worten Taten folgen, kommt nicht nur Chicago infrage, auch zwei Hochschulen an der Ostküste (Harvard und die Columbia University in New York) sind offenbar im Rennen. Schließlich der Supreme Court, die höchste juristische Instanz der Vereinigten Staaten. Obama wäre ein brillanter Höchstrichter - sollte sie das Votum gewinnen, würde sie ernsthaft überlegen, ihn für den Posten zu nominieren, hat Hillary Clinton schon vor geraumer Zeit die Fantasie angeregt. Worauf Obama die Spekulationen dämpfte. Das Leben eines Richters, sagte er der Zeitschrift The New Yorker, lasse ihn zu sehr an ein Mönchsleben denken.