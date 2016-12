EU rettet sich in die Winterpause

Da hier keine Lösung in Sicht ist, wurde dieser Streitpunkt beim vorweihnachtlichen Treffen in Brüssel ausgeblendet. Vertagt. Das kleine Malta, das ab Januar die Ratspräsidentschaft inne hat, soll einen Kompromiss finden.



Wenigstens etwas Kitt sollte der Gipfel bringen. Es geht um das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine. Im April hatten die Niederländer in einem Referendum „Nee“ dazu gesagt. Damit droht die Ratifizierung im Kreise der 28 zu scheitern. Der Gipfel baut dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte jetzt eine Brücke. Im Vorfeld wurden in fünf Punkten Klarstellungen zum fertigen Abkommen formuliert. Damit sollen Bedenken in den Niederlanden ausgeräumt werden. Zum Beispiel wird deutlich gemacht, dass eben nicht an den Beitritt des Landes zur EU gedacht ist. Vladimir Putin dürfte darüber genauso wenig begeistert sein wie über die Entscheidung der EU-Regierungschefs, die Sanktionen gegen Moskau um zunächst sechs Monate zu verlängern.



Der Grund dafür ist, dass Moskau zu wenig unternimmt, um das Minsker Abkommen zur Beilegung des Konflikts in der Ostukraine umzusetzen.

Putin spielt auch beim zweiten großen Thema des Gipfels eine Rolle. Die Menschenrechtsverletzungen beim Bürgerkrieg in Syrien ereignen sich unmittelbar vor der Haustür der EU. Zum Gipfel ist der Bürgermeister von Ost-Aleppo gekommen und hat den Regierungschefs die hoffnungslose Lage vor Ort geschildert. Die Ohnmacht der Europäer ist mit Händen zu greifen. Wieder einmal bleibt der EU nichts übrig, als Appelle zu schicken. Stundenlang feilen die Regierungschefs am Abschlussdokument. Ziel ist, die humanitäre Notlage zu unterstreichen. Im Entwurf heißt es: Man „verurteilt nachdrücklich den anhaltenden Sturmangriff auf Aleppo durch das syrische Regime und seine Verbündeten, insbesondere Russland.“ Die Drohung, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, klingt lau: „Die EU zieht alle verfügbaren Optionen in Betracht.“ Sanktionen gegen Russland wegen der Unterstützung für den syrischen Machthaber Assad hätten im Kreis der 28 aber keine Chance auf die notwendige Einstimmigkeit.



Bei allem Streit zwischen den EU-Hauptstädten gab es bei einem Thema 2016 keine Meinungsverschiedenheiten. Bei den Brexit-Verhandlungen haben sich die 27 Länder der Rest-EU untergehakt. Auch zwischen den EU-Institutionen gab es keine Reibereien. Die Harmonie hat jetzt aber einen Kratzer bekommen. Der scheidende Präsident des EU-Parlamentes, Martin Schulz (SPD), nutzt seinen voraussichtlich letzten EU-Gipfel noch einmal für den ganz großen Auftritt. Er wirft Kommission und Rat vor, das Parlament bei den im März wohl beginnenden Verhandlungen mit London übergehen zu wollen. Schulz poltert: „Es gibt einen heftigen Interessenskonflikt.“ Schulz sieht das Parlament ausgebootet. Aus den Entwürfen für ein Dokument, das die 27 Regierungschefs bei ihrem Treffen in informeller Runde beschließen wollen, gehe hervor, dass das Parlament bei den Verhandlungen „weder bei der Sherpa-Runde noch bei der Runde der 27 Regierungschefs“ dabei sein solle. Dies ist, schimpft Schulz, „absolut nicht akzeptabel“.



Klar ist, dass das Dokument, das zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich bis Oktober 2018 ausgehandelt wird und die Scheidung besiegeln soll, vom Europa-Parlament gebilligt werden muss. Schulz: „Die merkwürdige Vorstellung, dass man das Europa-Parlament außen vor lassen kann, kriege ich nicht in den Kopf.“



Die britische Premierministerin Theresa May muss erst abreisen, bevor die Regierungschefs über das Thema sprechen, das Schulz so empört. Nach dem formellen Ende des Gipfels beim Abendessen im Kreis der 27 geht es um den Brexit. Dabei wird ein Papier verabschiedet, das in sieben Punkten Formalien der Verhandlungen festlegt.

Tatsächlich sieht das Dokument, das als Entwurf unserer Zeitung vorliegt, lediglich die „Unterrichtung“ und den „Gedankenaustausch“ mit dem EU-Parlament vor. Der Präsident des Parlamentes, also der Schulz-Nachfolger, werde zu jeder Sitzung eingeladen und „zu Beginn jeder Tagung gehört“, heißt es da. Im Klartext heißt das aber auch, dass er von den Verhandlungen ausgeschlossen ist.



Bei dem Abendessen wollen sich die 27 Regierungschefs zudem darauf einigen, der Kommission und damit dem von Jean-Claude Juncker benannten Unterhändler Michel Barnier die Verhandlungsführung zu übergeben. Das ist auch sinnvoll, weil nur die Kommission über den Pool an Experten für die schwierige Materie verfügt.