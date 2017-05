Gericht spricht Parlamenten Veto-Recht bei EU-Freihandelsabkommen zu

Das europäisch-kanadische Freihandelsabkommens Ceta wäre fast gescheitert, weil die belgische Region Wallonie die Zustimmung zur Unterzeichnung zeitweise verweigerte. Foto: Bodo Marks Foto: dpa Auf einem Schild mit der Europa-Flagge am Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel kleben Protest-Aufkleber gegen die Freihandelsabkommen TTIP und Ceta. Foto: Stephanie Lecocq/Illustration Foto: dpa Previous Next

(Luxemburg) Das Drama um Ceta hat gezeigt, was passieren kann, wenn Parlamente aus den EU-Staaten an der Entscheidung über Freihandelsabkommen beteiligt werden. Richter des EuGH lässt so etwas allerdings kalt. Sie treffen jetzt eine Entscheidung, die Freihandelsgegner erfreut.