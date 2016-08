IS-Terrormiliz verkündet Tod ihres Sprechers

Einer der höchsten Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist nach Angaben der Extremisten in Nordsyrien getötet worden. IS-Sprecher Abu Mohammed al-Adnani sei in Aleppo als «Märtyrer» ums Leben gekommen, als er Militäroperationen inspiziert habe.

Die Echtheit der im Internet verbreiteten Mitteilung ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen IS-Kanäle verbreitet. Auch das IS-Sprachrohr Amak berichtete über Al-Adnanis Tod.

Al-Adnani gehörte zu den berüchtigtsten Namen der Dschihadisten. Bekannt wurde er durch Audiobotschaften im Internet, in denen er den Gegnern des IS mit Angriffen drohte. Al-Adnani war es auch, der im Sommer 2014 in einer Audiobotschaft das «Kalifat» des Islamischen Staates ausrief und den IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi zum «Kalifen» erklärte.

Im vergangenen Mai rief der IS-Sprecher die Anhänger der Dschihadisten zu Anschlägen im Westen während des Fastenmonats Ramadan auf. «Macht diesen Monat mit Gottes Willen zu einem Monat der Leiden für die Ungläubigen überall», forderte Al-Adnani in einer über das Internet verbreiteten Audio-Botschaft.

Über Al-Adnanis Alter gibt es unterschiedliche Angaben. Der IS-Sprecher soll Ende der 1970er Jahren in Syrien geboren worden sein. Die USA hatten ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt.

Die sunnitischen Extremisten haben in den vergangenen Monaten bereits mehrere Anführer verloren. US-Verteidigungsminister Ashton Carter erklärte Ende März, der IS-Vize und -Finanzchef Abdul Rahman Mustafa al-Kaduli sei bei einer Militäroperation getötet worden. Der unter seinem Kampfnamen «Omar der Tschetschene» bekannte Tarkan Batiraschwili wurde rund 120 Kilometer südlich der nordirakischen Stadt Mossul getötet, wie Amak im Juli mitteilte.

Unterdessen hält der Chef des für den Irak und Syrien zuständigen Zentralkommandos der US-Armee eine entscheidende Offensive auf die irakische Stadt Mossul noch in diesem Jahr für möglich. Es sei an der irakischen Regierung und der irakischen Armee, einen Zeitplan für die Rückeroberung der Metropole der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu entwerfen, sagte General Joseph Votel.

Ministerpräsident Haider al-Abadi habe die Absicht erklärt, bis Ende des Jahres «mit Mossul durch zu sein», sagte Votel. «Ich denke, sie sind auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen.»

Er sicherte die enge Zusammenarbeit und Unterstützung der US-Streitkräfte zu. Derzeit stehen die Iraker noch deutlich vor der nordirakischen Großstadt, die vor allem für die Erdölproduktion große Bedeutung hat. Votel geht von harten Kämpfen aus. Er glaube, dass der IS Teile der Stadt freiwillig preisgeben, andere aber zäh verteidigen wolle.

In der libyschen IS-Hochburg Sirte bereiten sich Milizen auf die Erstürmung der letzten Bastion der Terrormiliz in dem Bürgerkriegsland vor. Nach der Einnahme des vorletzten Stadtteils unter Kontrolle des Islamischen Staates liefen die Vorbereitungen für einen Angriff auf den «Bezirk 3» Sirtes, teilte die Militärführung am Dienstag mit. Dabei handelt es sich um eine dicht besiedelte Wohngegend im westlichen Teil der Innenstadt.

Noch sei allerdings unklar, wann die womöglich letzte Offensive auf die eingekesselten Dschihadisten beginnen werde, auch weil die Krankenhäuser der Region durch die verlustreichen Kämpfe der vergangenen Tage voll seien.

Seit Sonntag hatten heftige Gefechte und mindestens ein Dutzend Autobomben - die vermutlich von Selbstmordattentätern gezündet wurden - 48 Anti-IS-Kämpfer getötet und mehr als 200 verletzt. Angaben über tote Extremisten machte der Führungsstab in der Stadt Misrata nicht. Nach der Eroberung des «Bezirk 1» am Montag suchten Bomben- Entschärfer das Gebiet am Dienstag nach möglichen Sprengfallen der Dschihadisten ab.