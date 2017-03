Japan gedenkt der Opfer der Tsunami-Katastrophe

Menschen gedenken im Ginza-Einkaufsviertel in Tokio der Opfer, die 2011 bei der Natur- und Atomkatastrophe von Fukushima getötet wurden. Foto: Junko Ozaki Foto: dpa Familienmitglieder ehren 17 in Kamaishi ihre Angehörigen, die 2011 bei der Natur- und Atomkatastrophe von Fukushima getötet wurden. Foto: Takaki Yajima Foto: dpa Ein Mann gedenkt in Tokio der Opfer, die 2011 bei der Natur- und Atomkatastrophe von Fukushima getötet wurden. Foto: Eugene Hoshiko Foto: dpa Eine Familie betet für Angehörige, die vor fünf Jahren durch den Tohoku-Tsunami umgekommen sind. Foto: Kimimasa Mayama Foto: dpa Die Aufnahme vom 11.03.2011 zeigt das Auftreffen des Tsunamis auf die Küste von Miyako, Japan. Foto: Aflo / Mainichi Newspaper Foto: dpa Die zerstörten Reaktoren des Atomkraftwerks Fukushima. Foto: Kimimasa Mayama / Pool / Archiv Foto: dpa Arbeiter in Schutzkleidung beseitigen am 09.07.2014 Trümmer im Atomkraftwerk Fukushima. Foto: Kimimasa Mayama/Pool Foto: dpa Previous Next

(Tokio (dpa)) Mit Gebeten und einer Schweigeminute haben die Menschen in Japan der Opfer der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe vor sechs Jahren gedacht. Um 14.46 Uhr Ortszeit (6.46 Uhr MEZ) - der Zeitpunkt, an dem am 11. März 2011 das Beben die Region Tohoku im Nordosten des Landes erschütterte - legten die Menschen an vielen Orten eine Schweigeminute ein.