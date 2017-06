Kritik an Behörden: Londoner Angreifer war polizeibekannt

Muslimische Mädchen legen am Potters Fields Park in London Blumen nieder. Foto: Nick Ansell Foto: dpa Die Fotos zeigen Khuram Shazad Butt (l.) und Rachid Redouane, zwei identifizierte mutmaßliche Attentäter. Foto: Metropolitan Police Foto: dpa Die britische Premierministerin Theresa May plant eine schärfere Überwachung von Internet und Messengerdiensten. Foto: Andrew Matthews Foto: dpa Trauer: Ein Polizist legt einen Blumenstrauß nieder. foto: Tolga Akmen Foto: dpa Auf Halbmast weht die britische Fahne über den Houses of Parliament. Foto: Paulo Amorim Foto: dpa Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, kommt zum Ort des Terroranschlags und spricht vor Journalisten. Foto: Alastair Grant Foto: dpa

(London (dpa)) Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Großbritannien dominiert noch die Trauer über den jüngsten Terroranschlag die Stimmung in dem Land. Doch Premierministerin May und ihr Herausforderer Corbyn verschärfen bereits den Ton. Dossier zum Thema: Anschlag in London