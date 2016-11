Lässt Donald Trump Europa fallen?

Von den Ankündigungen im Wahlkampf her zu urteilen, muss Europa sich auf einiges gefasst machen, wenn Donald Trump im Januar Präsident wird. Er hat in der Außenpolitik die Parole ausgegeben, „Amerika zuerst“. Er hat die Nato für „obsolet“ erklärt. Er hat die Frage in den Raum gestellt, wozu man denn Atomwaffen habe, wenn man sie nicht einsetze. Er hat verlangt, dass Partner in Asien aber auch Nato-Länder wie Deutschland mehr Geld ausgeben müssten, wenn sie weiter den militärischen Schutz der USA genießen wollten. Er hat Zweifel an der Bündnistreue der USA gegenüber Nato-Mitgliedern gesät, die nicht mehr Geld in die Verteidigung stecken. Dies wäre ein glatter Verstoß gegen den Nato-Vertrag, der ohne Vorbedingungen den militärischen Beistand garantiert. Es gibt also hinreichende Gründe, sich Sorgen zu machen, wenn Trump das Amt antritt und damit Oberbefehlshaber der stärksten Armee der Welt wird.

Das Entsetzen über den Ausgang der Wahl ist entsprechend groß in den Hauptstädten der EU. Die Erklärungen der Außen- und Verteidigungsminister fielen distanziert und zerknirscht aus, viele kommen ohne Gratulation an den Wahlsieger aus. In Sicherheitskreisen wird jetzt die Hoffnung propagiert, „dass ihn der Apparat in den USA schon einbremst“. Sobald Trump von hochrangigen US-Militärs gebrieft werde, werde er schon sehen, dass alles nicht so einfach sei. Da Trump aber noch nie ein Regierungsamt hatte, weiß niemand, ob die Hoffnung aufgeht: Werden seine Ansagen im Wahlkampf das eine, sein tatsächliches Regierungshandeln etwas anderes sein?



Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, glaubt, dass die Europäer stärker auf sich allein gestellt sein werden. „Der amerikanische Schirm über Europa ist für immer weggezogen.“ Die EU müsse mehr Verantwortung übernehmen, Trumps Wahl markiere das Ende der Nachkriegswelt. Brüssel stellt sich darauf bereits ein: EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) spricht davon, Europa müsse endlich erwachsen werden. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte bei einer Rede in Berlin am Abend nach der Entscheidung in den USA: „Die Amerikaner werden nicht auf Dauer für die Sicherheit Europas sorgen.“ Die EU werden einen neuen Anlauf für eine Verteidigungsunion unternehmen, selbst eine EU-Armee sei denkbar.

In Brüssel kann sich niemand vorstellen, dass Trump nach seiner Vereidigung Artikel 5 des Nordatlantikvertrags außer Kraft setzt, der allen Nato-Ländern den militärischen Beistand garantiert. Dies wäre faktisch das Ende der US-Mitgliedschaft und wohl auch des Bündnisses. Der Außenpolitiker der SPD im Europa-Parlament, Knut Fleckenstein: „So wahnsinnig ist Trump auch nicht.“ Das konkrete militärische Engagement der USA in Europa ist vorerst gesichert. Da kommt Trump, selbst wenn er es wollte, nicht so schnell heraus: Der Kongress hat für 2017 4 Milliarden US-Dollar bewilligt, damit die US-Armee in Osteuropa stärker Präsenz zeigt gegenüber Vladimir Putin, der in der Außenpolitik aggressiver auftritt. So wird die USA ein Kampf-Bataillon anführen, das die Stationierung von rund 1000 Soldaten in Polen vorsieht. Zudem stellen die USA den Großteil von 12 700 Soldaten im Rahmen der Nato-Mission „Resolute Support“ in Afghanistan. Der US-Kommandeur John Nickolson hat jüngst gesagt, er werde dem neuen Präsidenten den Ratschlag geben, diese Mission bis 2020 fortzuführen. Bei dieser Entscheidung wird sich womöglich zeigen, ob Trump die Weichen tatsächlich radikal anders stellt.



Trump ist im Übrigen nicht der erste US-Politiker, der von den Europäern ein höheres finanzielles Engagement für die Nato verlangt. Der Experte für Verteidigungspolitik im Europa-Parlament, Michael Gahler (CDU), hat dafür sogar gewisses Verständnis: „Der Vorwurf, die Europäer seien verteidigungspolitisch Trittbrettfahrer, ist nicht unberechtigt.“ Gahler fordert zum einen: „Das Geld für Verteidigungspolitik muss besser ausgegeben werden.“ Es gebe keinen Politikbereich, in dem das Geld so ineffizient in Europa ausgegeben wird, wie im Verteidigungsetat. „Den Luxus“, in der EU über 20 Varianten eines Hubschraubers anzuschaffen, „dürfen wir uns in Zukunft nicht mehr leisten“. Durch eine bessere Kooperation beim Beschaffungswesen könne die Verteidigungspolitik der EU deutlich effektiver werden. Zum anderen müsse der Trend zu höheren Verteidigungsausgaben weiter gehen. Ziel der Nato-Mitglieder ist, zwei Prozent der nationalen Haushalte für das Verteidigungsressort zu reservieren. Ein Fünftel des Verteidigungsetats soll in Investitionen fließen.



Mehr Verantwortung in der Außenpolitik schultert die EU bereits. Paris und Berlin mischen sich im Ukraine-Konflikt ein, die EU-Mitglieder beteiligen sich am Kampf gegen den IS in Syrien. London war lange der Bremser bei mehr Kooperation im militärischen Bereich. Mit dem Ausscheiden Englands aus der EU wird es aber künftig einfacher. Bislang wollte die EU Hand-in-Hand im militärischen Bereich enger mit der Nato zusammen arbeiten. Die Frage ist nun, wie es mit Trump weiter geht. Wenden sich die USA unter ihm von Europa ab, so könnte die EU-Verteidigungsinitiative die Nato zumindest teilweise ersetzen. Der Europa-Parlamentarier Gahler sieht durchaus Chancen für die EU, einen neuen Politikbereich zu besetzen. „Die EU muss alles daran setzen, im Bereich Sicherheit und Verteidigung handlungsfähiger zu werden.“