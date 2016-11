(dpa) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zielt am dritten Streiktag auf alle innerdeutschen und Europaflüge. «Mehr als 100 000 Passagiere sind betroffen», sagte eine Sprecherin der Lufthansa am Freitagmorgen. Die Gewerkschaft und Deutschlands größte Fluggesellschaft streiten sich seit Jahren, vor allem ums Geld. Obwohl Cockpit den Druck noch einmal erhöht und auch Samstag streiken will, ist ein Ende das Tarifstreits nicht in Sicht. Die Lufthansa will eine Schlichtung, Cockpit nicht.