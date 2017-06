Merkel zu Privataudienz beim Papst - Thema G20-Gipfel

ARCHIV - HANDOUT - Papst Franziskus (M) empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel (l) zu einer Privataudienz am 21.02.2015 im Vatikan. (zu dpa "Papst empfängt in Privataudienzen meist nur Promis" vom 17.06.2017) Foto: ANSA/L'osservatore Romano/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: --- (ANSA/L'osservatore Romano)