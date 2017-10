Nach ÖVP-Sieg: Kurz hält sich Bündnisfrage offen

ÖVP-Spitzenkandidat und Außenminister Sebastian Kurz gibt anlässlich seiner Stimmabgabe ein Interview. Foto: Matthias Schrader Foto: dpa ÖVP-Kanzlerkandidat und Außenminister Sebastian Kurz (l), Bundeskanzler Christian Kern (M,SPÖ) und FPÖ-Kanzlerkandidat Heinz-Christian Strache (r) nehmen in der Wiener Hofburg an einer TV-Runde teil. Foto: Herbert Neubauer Foto: dpa Jubel: Die ÖVP kann mit 30,2 Prozent rechnen, ein Plus von mehr als 6 Prozentpunkten gegenüber 2013. Foto: Robert Jäger Foto: dpa Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern nimmt in Wien an einer Wahlkampfabschlusskundgebung der SPÖ teil. Foto: Hans Punz Foto: dpa Previous Next

(Wien (dpa)) Die Wahl in Österreich hat die Konservativen und Rechten im Land spürbar gestärkt. ÖVP-Chef Sebastian Kurz will in wenigen Tagen mit der Regierungsbildung beginnen. Ausschließen will er dabei nichts.