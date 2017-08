Nagasaki gedenkt Atombombenangriff vor 72 Jahren

Gedenkveranstaltung anlässlich des Atombombenabwurfs auf Nagasaki vor 72 Jahren. Tauben fliegen im Friedenspark über die Statue des Friedens. Foto: Nozomu Endo Foto: dpa

(Tokio (dpa)) Mit einer Schweigeminute um 11.02 Uhr (Ortszeit) haben Tausende Menschen in Nagasaki an den Atombombenabwurf vor 72 Jahren erinnert. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Bombe «Fat Man» von einem US-Bomber abgeworfen; drei Tage nach der Atomexplosion in Hiroshima.