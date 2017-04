Papst: Flüchtlingszentren gleichen Konzentrationslagern

Das Flüchtlingslager in Moria auf Lesbos. Foto: Thanassis Stavrakis/Archiv Foto: dpa

(Rom (dpa)) Papst Franziskus hat die Aufnahmezentren für Migranten in Griechenland mit Konzentrationslagern verglichen. Mit Blick auf die sogenannten Hotspots, etwa auf der Insel Lesbos, sagte er in Rom: «Viele Flüchtlingslager sind Konzentrationslager - wegen der Menge an Menschen darin.»