Räumung des Flüchtlingslagers in Calais: Abschied vom Dschungel

"Ans Ziel ihrer Träume" steht auf dem silbergrauen Reisebus, der am Montagmorgen das Flüchtlingslager von Calais verlässt. Drinnen sitzen allerdings keine Urlauber, sondern rund 50 Sudanesen auf dem Weg in die Bretagne. Für die Insassen ist das Aufnahmezentrum, das dort auf sie wartet, zwar nicht das Ziel ihrer Träume, aber immerhin eine Etappe. Denn diejenigen, die als Erste den "Dschungel" von Calais verlassen, wollten auch von dort weg. "Es gibt zwei Gruppen: die, die gerne gehen und die, die zögern", sagt die Präfektin der Region, Fabienne Buccio. Am Montag ist die erste Gruppe dran - ein Grund, weshalb die Räumung des Camps zunächst ohne Zwischenfälle verläuft. In den nächsten Tagen könnte sich das ändern.



Schon ab fünf Uhr morgens stehen zahlreiche Flüchtlinge dick in Decken und Schals eingemummt mit Koffer oder Rucksack vor der Halle, die sie vor ihrer Abreise passieren müssen. Dort müssen sie ihre Personalien angeben und sich auf einer Frankreich-Karte, die ihnen Helfer der Migrationsbehörde OFII zeigen, zwischen zwei Zielen entscheiden. Dann bekommen sie ein farbiges Plastikarmband, das die Zielregion anzeigt. Mehr als 700 Flüchtlinge, bewacht von 1200 Polizisten, verlassen so bis Montagmittag das Lager. 2000 der insgesamt mehr als 6000 Insassen sollten es am Tagesende sein. "Ich bin bereit, überall in Frankreich hinzugehen. No problem", verkündet ein Sudanese im Radiosender France Info.



Sorge um Minderjährige



"Alles hängt davon ab, wo sie hinkommen", sagt Amin Trouvé Baghdouche von der Hilfsorganisation Médecin du Monde. "Es gibt gute und schlechte Aufnahmezentren." Die 450 "Centres d’Accueil et Orientation", in die die Flüchtlinge von Calais gebracht werden, sind in Frankreich umstritten. Einige Regionen wie Auvergne-Rhône-Alpes, die vom Parteichef der Konservativen, Laurent Wauquiez, geführt wird, lehnen die Zentren ab. Auch der rechtspopulistische Front National (FN) macht Stimmung gegen die Verteilung der Flüchtlinge. "Keine Migranten in meiner Kommune" lautet der Slogan von Bürgermeistern des FN.



"In einem Aufnahmezentrum habt ihr die Garantie, unter würdigen Bedingungen untergebracht und ernährt zu werden", werben die Behörden auf Zetteln im Lager für die neuen "Centres", die im Gegensatz zum Dschungel mit seinen Zelten und Hütten ein festes Dach über dem Kopf versprechen. Die Lager, die rund um Calais entstanden, wurden schon mehrmals aufgelöst, ohne dass die Flüchtlinge wirklich aus der Hafenstadt verschwanden. Diesmal werde das nicht passieren, da es echte Alternativen für die Migranten gebe, versichern die Behörden. Die Hilfsorganisationen rechnen allerdings damit, dass zahlreiche Flüchtlinge wieder zurückkehren, da sie nach England wollen, wo sie Familie haben oder auf Arbeit hoffen. "Wir bereiten uns darauf vor, dass neue wilde Lager entstehen", sagt Baghdouche. Bereits vor der Entstehung des "Dschungels" hausten die Flüchtlinge in Parks, auf verlassenen Fabrikgeländen und unter Brücken.



Verlassen müssen das Lager auch die unbegleiteten Minderjährigen, von denen nach Angaben der Hilfsorganisationen rund 1200 im Lager leben. Sie würden von Helfern begleitet woanders hingebracht, versichert die Präfektin. Dennoch machen sich die Hilfsorganisationen Sorgen um die Kinder zwischen acht und 18 Jahren, denn bei der Räumung des südlichen Lagerteils im Frühjahr waren rund hundert von ihnen spurlos verschwunden. "Die Auflösung des nördlichen Bereichs lässt ebensoviele Vermisste befürchten" , warnt der Europarat.