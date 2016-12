Schüsse in Gebetsraum einer Moschee in Zürich

Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Foto: Ennio Leanza Foto: dpa

(Zürich (dpa)) Großalarm für die Polizei in Zürich: In einer Moschee fallen Schüsse. Es gibt mehrere Verletzte. In der Nähe wird nach Medienberichten eine tote Person gefunden.