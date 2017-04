Schweden diskutiert nach Lkw-Anschlag über Abschiebepraxis

Kerzen leuchten für die Opfer des LKW-Anschlags in Stockholm. Foto: Markus Schreiber/Archiv Foto: dpa Passanten haben Blumen an einer Absperrung vor dem Stockholmer Kaufhaus Åhléns City befestigt. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyran via ZUMA Wire Foto: dpa Das finnische Aussenministerium in Helsinki ist in den Farben Schwedens beleuchtet. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva Foto: dpa Die Menschen in Stockholm bringen vor dem Kaufhaus Åhléns City mit Blumen ihre Trauer zum Ausdruck. Foto: Markus Schreiber Foto: dpa Der Ministerpräsident von Schweden, Stefan Löfven, legt Blumen nieder. Foto: Markus Schreiber Foto: dpa Das Tatfahrzeug (Bildmitte) steht im Eingangsbereich eines Kaufhauses in Stockholm. Foto: Andreas Schyman/TT NEWS AGENCY Foto: dpa Previous Next

(Stockholm (dpa)) Drei Tage nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm beginnt in Schweden die Diskussion um die Durchsetzung von Abschiebungen. Dem mutmaßlichen Attentäter war 2016 das Aufenthaltsrecht in dem Land verwehrt worden.