Sheriff: Mehrere Tote nach Schüssen auf Flughafen Fort Lauderdale

(dpa) - Auf dem Flughafen der Stadt Fort Lauderdale in Florida hat ein Schütze mehrere Menschen getötet. Der Täter sei in Haft, teilte der zuständige Sheriff am Freitag mit. Medien hatten zuvor berichtet, bei dem Vorfall seien drei Menschen getötet worden. Mindestens neun seien von Kugeln getroffen worden. Die Schüsse seien im Bereich der Gepäckausgabe des Terminals 2 des Flughafens gefallen, berichtete der Sender NVC.



Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Der Flughafen selbst twitterte, es gebe «einen Vorfall im Terminal 2». Die Situation sei noch nicht bereinigt. Der Sender NBC berichtete, eine Person sei festgenommen geworden.



Als einer der Ersten hatte der frühere Regierungssprecher von Präsident George W. Bush, Ari Fleischer, über den Kurznachrichtendienst Twitter von der Situation berichtet. Er befand sich demnach zum Zeitpunkt des Vorfalles auf dem Flughafen.



«Es sind Schüsse gefallen. Alle rennen weg», schrieb er. «Alles ist jetzt wieder ruhig, aber die Polizei lässt niemanden aus dem Flughafen raus, zumindest nicht dort, wo ich gerade bin», schrieb Fleischer weiter.



Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt. Der Flughafen selbst berichtete via Twitter, es gebe «einen Vorfall im Terminal 2». Die Situation dauere noch an.