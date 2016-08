Sie legt sich mit den ganz Großen an - Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager im Kurz-Porträt

Sie ist ungewöhnlich. So holt die EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margrethe Vestager, persönlich den deutschen Journalisten im Wartezimmer im Brüsseler Glas- und Beton-Palast, wo die Kommission residiert für das Interview ab. Die Dänin geht mit ihm zusammen die Schritte in ihr Büro, das so persönlich eingerichtet ist, als sei es ihr Wohnzimmer. Auf einem langen Sideboard stehen ungefähr 50 gerahmte Fotografien - Bilder von ihren Freunden und ihrer Familie. Ein poppiger Teppich liegt auf dem Boden, in der Nähe ihres Schreibtisches eine Staffelei, ausdrucksstarke Bilder in Öl an der Wand. Die Überraschungen hören gar nicht auf: Sie hat keinen Pressesprecher zur Seite für das Interview, sie nimmt sich Zeit. Und vor allem: Anders als so gut wie alle anderen Politiker besteht sie nicht darauf, das Interview noch einmal vorgelegt zu bekommen, geschweige denn zu verändern, bevor es in Druck geht.



Die 48-jährige ist so etwas wie der Star der Kommission. In den knapp zwei Jahren ihrer Amtszeit hat sie es geschafft, sich bei einem breiten Publikum bekannt zu machen. Dabei hilft auch ihr Ressort, einem Wettbewerbskommissar sind Schlagzeilen gewiss. Aber es gehört mehr dazu. Sie, die in Dänemark seinerzeit mit 29 die jüngste Ministerin aller Zeiten war und eine steile Karriere in der nationalen Politik hinter sich hat, hat sich einen Namen dafür gemacht, sich mit den ganz Großen anzulegen. Die gelernte Ökonomin fordert die Googles, Gazproms, Amazons und jetzt eben Apple heraus. Sie trifft grundsätzlich keine Lobbyisten, und Konzernchefs müssen auch schon einmal länger auf einen Termin warten. So freundlich sie im Ton ist, so hart ist sie in der Sache: Gegen das Lastwagen-Kartell, an dem so gut wie alle europäischen Hersteller beteiligt waren, hat sie wegen Preisabsprachen eine Rekordbuße von knapp drei Milliarden Euro verhängt. Dass sie damit eine Branche empfindlich trifft, die viele Jobs bietet, ficht sie nicht an: "Eine Strafe muss weh tun." Von Apple verlangt sie nun 13 Milliarden Euro. Ihre politische Heimat in Dänemark ist die Partei Det Radikale Venstre. Von den Überzeugungen her ist sie eine Verfechterin der Marktwirtschaft. Allerdings ist sie sich sehr bewusst, dass die Glaubwürdigkeitskrise, unter der Brüsseler und nationale Politik leidet, auch damit zusammen hängt, dass viele Menschen über Jahre reale Einkommensverluste hinnehmen mussten. Daraus zieht sie den Ansporn, besonders streng hinzuschauen, wenn Konzerne Gesetze missachten.