Sieg in Mossul? - Iraks Ministerpräsident in IS-Hochburg eingetroffen

Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi ist dem staatlichen Fernsehen zufolge in der ehemaligen IS-Hochburg Mossul eingetroffen.

Es wird erwartet, dass er die Großstadt im Norden des Landes drei Jahre nach Eroberung durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für befreit erklärt. Ob es wirklich zu einer solchen Ansprache am Sonntag kommt, wurde zunächst aber nicht von offizieller Seite bestätigt.

Zuvor hatte die irakische Armee die restlichen Gebiete unter Kontrolle der Dschihadisten fast komplett erobert. Diese hielten nur noch einen Streifen von wenigen Dutzend Metern in der Stadt. Im vergangenen Oktober hatten Regierungstruppen eine Offensive auf die Stadt begonnen. Die internationale Anti-IS-Koalition unterstützt den Angriff aus der Luft.

Der US-Sonderbeauftragte für die Bekämpfung des Islamischen Staats (IS), Brett McGurk, spricht von einem «Sieg» der irakischen Sicherheitskräfte in der ehemaligen IS-Hochburg Mossul.

Er kommentierte die Meldung, dass Ministerpräsident Haidar al-Abadi in der Stadt eingetroffen sei, auf Twitter mit den Worten: «Ministerpräsident Al-Abadi trifft in Mossul ein, um den Sicherheitskräften und den Irakern zu ihrem Sieg über den IS in der Stadt zu gratulieren». Eine offizielle Stellungnahme zur Befreiung der Stadt gab es noch nicht. Es wird aber erwartet, dass Al-Abadi sie in einer Rede an die Nation verkünden wird.