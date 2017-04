Tausende fordern von Trump: Steuerunterlagen offenlegen

Demonstranten in Houston fordern bei Protestmärschen Trump dazu auf, seine Einkommensteuererklärung offenzulegen. Foto: Brett Coomer Foto: dpa

(Washington (dpa)) Tausende Amerikaner haben am Samstag in Protestmärschen Präsident Donald Trump aufgefordert, endlich seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen. Die Demonstrationen in Dutzenden Städten, unter anderem in Washington.