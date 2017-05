Trump fordert islamische Staaten auf: Vertreibt die Terroristen!

(dpa) - «Wir sind nicht hier, um gute Ratschläge zu erteilen», sagte Trump am Sonntag beim US-islamischen Gipfel in der saudischen Hauptstadt Riad. «Wir sind nicht hier, um den Menschen zu erzählen, wie sie zu leben, was sie zu tun, wer sie zu sein oder wie sie ihren Glauben auszuüben haben.»



Vielmehr böten die USA ihre Partnerschaft an, sagte Trump weiter. Das Übel des Terrorismus könne nur gemeinsam überwunden werden. Die arabischen Staaten müssten sicherstellen, «dass Terroristen keinen sicheren Ort auf ihrem Staatsgebiet finden», sagte der US-Präsident. Er fordert: «Vertreibt sie!»



Trump griff den Iran scharf an und machte ihn für Instabilität im Nahen Osten verantwortlich. Der Iran finanziere Waffen und trainiere Terroristen, Milizen und andere extremistische Gruppen, die Zerstörung und Chaos verbreiteten, sagte Trump.



Die iranische Regierung spreche offen über Massenmord, die Vernichtung Israels und den Tod für Amerika, sagte Trump. Zu den tragischsten Interventionen des Irans gehöre der Bürgerkrieg in Syrien. Solange das «iranische Regime» nicht bereit sei, ein Partner für Frieden zu sein, müssten alle Nationen zusammenarbeiten, um es zu isolieren.