USA verlegen mehrere F-35-Tarnkappenjets nach Europa

Die US-Luftwaffe teilte mit, der mehrwöchige Einsatz im Rahmen von Übungen sei schon länger geplant. Die Kampfflugzeuge sollten unter anderem auch ihre "operativen Fähigkeiten demonstrieren", wie es in einer Mitteilung der US Air Force heißt.



Die auch als Joint Strike Fighter (JSF) bekannte F-35 ist (Stückpreis rund 90 Millionen US-Dollar) das teuerste Rüstungsprojekt der USA. Sie soll in den kommenden Jahren unter anderem die F-16 ablösen. US-Präsident Donald Trump hatte bei Amtsantritt den Hersteller Lockheed Martin wegen zu hoher Kosten kritisiert.



In der Vergangenheit hatte die US-Luftwaffe immer wieder vorübergehend zusätzliche Kampfflugzeuge nach Europa verlegt. So landeten etwa im September 2015 vier Tarnkappenjets vom Typ F-22 Raptor auf der US Airbase Spangdahlem in der Eifel. Sie flogen in Osteuropa Übungseinsätze.