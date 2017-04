Verraten und verfolgt: Folter und Festnahmen von Homosexuellen in Tschetschenien

„Mehrmals am Tag haben sie uns verprügelt. Sie nannten das Befragung oder Prophylaxe. Ihre wichtigste Aufgabe war es, Deinen Bekanntenkreis herauszufinden“, erzählt ein namenloser Zeuge der Nowaja Gaseta. Lange hatte er in einem geheimen tschetschenischen Gefängnis gesessen. Die Sicherheitskräfte schalteten die Handys der Festgenommenen nicht aus. Sie waren auf der Jagd nach Männern, die sich bei den Inhaftierten melden könnten. „Sobald man unter Gay-Verdacht steht, gilt das auch für den Bekanntenkreis “. Es ist eine Geschichte von Erniedrigung und Folter, die der Mann erzählt.



Anfang April veröffentlichte die Nowaja Gaseta mehrere Artikel über systematische Verfolgungen von Homosexuellen in der Kaukasusrepublik. Demnach sei die Schwulenhatz im Februar verschärft worden. Von mindestens hundert Gefangenen und drei Toten war die Rede. Inzwischen ergibt sich ein noch düsteres Bild. Nicht nur die Opferzahlen dürften höher liegen, auch Beweise verdichten sich, dass Homosexuelle an mindestens sechs Orten der Nordkaukasusrepublik in Geheimgefängnissen systematisch missbraucht werden.



Der Kreml reagierte erst letzte Woche. Er ließ Tschetscheniens Republikchef Ramsan Kadyrow im Gespräch mit Präsident Wladimir Putin im Fernsehen darüber klagen, dass „provokante“ Nachrichten über die Kaukasusrepublik verbreitet würden, die nicht der Wahrheit entsprächen. Die Erwähnung von Homosexualität als Hintergrund vermied Kadyrow. Die vormodern-patriarchalische Gesellschaft duldet keine abweichende sexuelle Orientierung. Schon die Verbalisierung gilt als moralischer Verstoß.

Kayrows Pressesprecher hatte zuvor die Existenz von Homosexualität in der Republik geleugnet: Gebe es dergleichen, „würde die Familie sie dorthin schicken, von wo es kein Zurück mehr gibt“. Tatsächlich sind Ehrenmorde an Schwulen keine Seltenheit. Wer sich zu homosexuellen Angehörigen bekennt, wird aus der traditionalen Gemeinschaft ausgeschlossen. Daher bringen viele Betroffene auch Verständnis für die Familie auf, die sich durch Mord „reinwaschen“ möchte.



Die Botschaft des Kreml war klar: Moskau hält zu Kadyrow und wird den Anschuldigungen auch nicht ernsthaft nachgehen. Putins Pressesprecher verwies auf den juristischen Weg. Leidtragende sollten Anzeige erstatten. Diesem Rat wird jedoch niemand folgen, weil es einer Selbstauslieferung gleichkäme. Moskaus Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa stieß ins gleiche Horn. Sie hatte bei Behörden in Tschetschenien wegen der Rechtsverstöße angefragt. Aus Grosny kam ein Dementi. Auch kein Betroffener eilte zu einer Polizeiwache im Kaukasus und erstattete Anzeige. Moskalkowa wertete dies als Beleg, dass alles in Ordnung sei.



Moskau will eine Auseinandersetzung mit dem Sultan von Grosny vermeiden. Ein neuer Konflikt im Kaukasus birgt für den Kreml unwägbare Risiken.



Das Muftiat in Grosny hatte unterdessen vorher schon mobil gemacht. Vor angeblich 15000 Gläubigen drohte die Geistlichkeit der Nowaja Gaseta mit „Vergeltung für die Aufwiegler“. Sie hätten der Zeitung den Heiligen Krieg erklärt, meinte

Jelena Milaschina von der Nowaja. Sie musste wegen Gefahr vor Rachemaßnahmen Moskau vorübergehend verlassen. Seit Jahren ist sie im Kaukasus unterwegs.



Das LGBT-Network in Moskau ist schon froh darüber, dass über das Thema auf föderaler Ebene und im Kreml gesprochen wird. „Die ersten Berichte über Entführungen und Morde an homosexuellen Männern erhielten wir Ende März“, sagt Swetlana Sacharowa. Russlands Politik ließ unterdessen erst einmal zwei Wochen verstreichen, bis sie reagierte.



Seit Ende März versucht das Network, Schwule aus Tschetschenien herauszuholen. „Jeder Fall wird aus Sicherheitsgründen mit den Leuten konkret besprochen“, sagt Swetlana. Patentlösungen gebe es für die Hilfesuchenden nicht. In den letzten Wochen hätten sich immer mehr Leute gemeldet. „Nachdem die ersten in Sicherheit waren, kamen neue Anfragen über die Hotline“. Auch das Vertrauen hätte zugenommen, das vorher noch gering gewesen sei. „Wer uns schreibt, ist nicht sicher, ob er in eine Falle geht“, sagt Swetlana. „Vor einem Treffen bitten uns manche um den Schwur, dass wir ihnen nichts antun“.



Russland sei insgesamt ein homophobes Land, meint Swetlana. Eine vergleichbare Kampagne mit Morden aus sexuellen Motiven hätte es vorher nicht gegeben. Auch die Network-Mitarbeiter seien davon überrascht worden. “Es ist sehr schwer, diesen grausamen Erzählungen zuzuhören“, sagt sie. „Wir haben auch nur wenige Helfer“.



Folterungen und Festnahmen scheinen unterdessen weiterzugehen. Zumindest liegen dem Network bislang noch keine gegenteiligen Informationen vor.



Swetlana Gannuschkina, Trägerin des alternativen Nobelpreises letztes Jahr, ruft daher auch dazu auf, „Sturm zu schlagen“. Jeder solle Putin fragen, was in seinem Land eigentlich vor sich gehe. Sie hat die Namen von Entkommenen bereits an westliche Botschaften mit der Bitte weitergereicht, Visa auszustellen.